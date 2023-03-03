Мир 03 марта 2023, 15:29 Директор ФЭР Пикин назвал нестабильной энергетическую политику Польши

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Россия прекратила поставки нефти в Польшу. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал подобное изменение. Об этом сообщило радио Sputnik.

По словам специалиста, Польше свойственно регулярно менять свое мнение в отношении российской нефти. Страна не сможет протянуть без сырья из России, так как на данный момент достойных альтернатив не существует. Поставки из Казахстана не смогут покрыть необходимый объем.

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«Я думаю, что поляки будут играть в такую игру: сначала им будет „не нравиться“, потом по факту будут брать. Польские нефтяники в этом заинтересованы — ничего дешевле, чем по трубе, сейчас нет», — подытожил Пикин.

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