Мир 02 апреля 2024, 16:04 Директор ФЭР Пикин: более 80% экспорта российской нефти приходится на Индию и Китай

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На сегодняшний день Индия и Китай заняли 80% экспорта российской нефти. При этом дисконт для партнеров сегодня не превышает 10 долларов, сообщил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам специалиста, одна из компаний долго торговалась с государственной компанией Индии, однако индусы хотели более весомую скидку.

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«Те скидки, которые доходят до покупателя, давно не превышают 10 долларов, они ближе к семи-восьми долларам. То есть скидка и не превышает 10%», — отметил Пикин.