Директор Ереванского зоопарка подал в отставку из-за съеденных животных

Ранее заместитель мэра Еревана Тигран Вирабян предложил директору написать заявление об уходе из-за периодически возникающих проблем в управлении зоопарком. После происшествия Хачатрян принял предложение и объявил в Сети, что уходит в отставку.

Он не исключил, что в этом виноват человеческий фактор. Подробнее комментировать ситуацию он не стал.