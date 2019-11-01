Директор Ереванского зоопарка подал в отставку из-за съеденных животных
Директор Ереванского зоопарка Рубен Хачатрян уволился. Причиной стал скандал — бродячие собаки загрызли трех кенгуру и трех муфлонов в зоопарке. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на местные СМИ.
Ранее заместитель мэра Еревана Тигран Вирабян предложил директору написать заявление об уходе из-за периодически возникающих проблем в управлении зоопарком. После происшествия Хачатрян принял предложение и объявил в Сети, что уходит в отставку.
Он не исключил, что в этом виноват человеческий фактор. Подробнее комментировать ситуацию он не стал.