  • Директор Ереванского зоопарка подал в отставку из-за съеденных животных

    01 ноября 2019, 17:26

    Анастасия Карпеева

    Директор Ереванского зоопарка Рубен Хачатрян уволился. Причиной стал скандал — бродячие собаки загрызли трех кенгуру и трех муфлонов в зоопарке. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на местные СМИ.

    Ранее заместитель мэра Еревана Тигран Вирабян предложил директору написать заявление об уходе из-за периодически возникающих проблем в управлении зоопарком. После происшествия Хачатрян принял предложение и объявил в Сети, что уходит в отставку.

    Он не исключил, что в этом виноват человеческий фактор. Подробнее комментировать ситуацию он не стал.