Директор Australian Open развеял слухи об отмене турнира

«Соревнования уже идут», — заверил директор турнира Крейг Тили.

По его словам, приоритетом для организаторов чемпионата является благополучие и здоровье игроков. Функционер добавил, что вопрос качества воздуха очень сложен, поскольку на него влияет множество факторов. По его мнению, важно доверять экспертам и медикам, которые анализируют ситуацию ежедневно.