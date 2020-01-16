Директор Australian Open развеял слухи об отмене турнира
Организаторы Открытого чемпионата Австралии по теннису прокомментировали слухи о возможной отмене Australian Open из-за лесных пожаров, которые охватили страну с осени прошлого года. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на британские СМИ.
«Соревнования уже идут», — заверил директор турнира Крейг Тили.
По его словам, приоритетом для организаторов чемпионата является благополучие и здоровье игроков. Функционер добавил, что вопрос качества воздуха очень сложен, поскольку на него влияет множество факторов. По его мнению, важно доверять экспертам и медикам, которые анализируют ситуацию ежедневно.