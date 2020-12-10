Трамп подписал директиву о принципиальном значении космоса для США

Действующий президент США Дональд Трамп подписал директиву о принципиальном значении космоса для государства. Документ утверждает приоритет национальных интересов в космической сфере

«Я с радостью сообщаю, что президент подписал новую директиву, которая содержит указания для исполнительной власти относительно какой бы то ни было деятельности в космосе, и в которой подчеркивается, что космос имеет приоритетное значение для национальной безопасности нашей страны», — заявил на заседании Национального космического совета вице-президент США Майк Пенс. Его слова приводит «Интерфакс».

В 2019 году Дональд Трамп подписал директиву о создании новых американских войск — космических сил. В конце сентября 2020-го глава командования космических операций Космических сил генерал-майор Джон Шоу заявил, что США намерены в будущем разместить в космосе военнослужащих.

В ноябре Трамп заявил, что раньше Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства было на грани катастрофы, но с его приходом NASA стало передовым центром. Об этом он сказал, когда поздравлял ученых с успешным запуском корабля Crew Dragon в космос.