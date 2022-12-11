Мир 11 декабря 2022, 02:09 Дипмиссия России в США встретилась с соотечественниками на Аляске Посольство России впервые провело консульский прием соотечественников на Аляске РИА «Новости»

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Дипломаты посольства России в США впервые организовали консульский прием соотечественников в штате Аляска. Выездная сессия проходила в городе Анкоридже, сообщил ТАСС.

По словам заведующей консульским отделом посольства России в США Надежды Шумовой, в общей сложности в Анкоридже оказали помощь примерно 300 россиянам.

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«Мы продолжим практику наших выездных сессий. <…> Мы сделаем все возможное, чтобы каждый россиянин, проживающий на территории США, получил необходимую консульско-правовую помощь», — сказала она.

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Сограждане высоко оценили работу дипломатов, отметив, что такие выездные сессии очень полезны. Они рассказали, что летать на прием в консульский отдел посольства в Вашингтоне очень затратное мероприятие. Благодаря системным выездам можно будет встретиться с консулом, не выезжая за пределы Аляски.

Посольство России вынуждено регулярно проводить выездные приемы после того, как США закрыли генконсульство в Сан-Франциско в 2017 году.