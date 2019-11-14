Дипмиссия РФ в Греции обвинила коллег из США в подрыве единства православия

Российское посольство в Афинах посоветовало дипломатам США заняться устранением трагических последствий американской политики для Европы вместо вмешательства в церковные дела и сознательного подрыва единства православия.

Комментарий посольства России был опубликован в Facebook вскоре после того, как посол США в Греции Джеффри Пайетт заявил, что «Россия использует религию как часть своей гибридной стратегии ведения войны, как инструмент для достижения политических целей и распространения ложных нарративов», пишет РИА «Новости».

В сообщении российского посольства сказано, что последние открытые вмешательства американских официальных лиц в вопросы, которые глубоко заботят православные церкви, полностью подтверждает заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о роли Вашингтона в предоставлении автокефалии украинских раскольникам и попытках Соединенных Штатов дальше проталкивать раскол в православии.

США, не колеблясь, вмешиваются в церковные темы, делая религию инструментом, отмечает дипмиссия. При этом правительство Греции заявляет: «Кесарю кесарево, а Богу богово», указано в сообщении посольства.

«Вместо нелепых обвинений в „российской гибридной угрозе“ чиновникам США следует заняться реальными проблемами, такими как устранение трагических последствий для европейского континента от дестабилизирующей политики США на Ближнем Востоке и в других местах», —добавили российские дипломаты.

Россия опровергала все обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных государствах. Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место вмешательстве России в выборы в разных странах, заявлял, что никаких подтверждающих это фактов нет.