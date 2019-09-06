Дипломаты выразили протест из-за ареста топ-менеджера Коршунова в Италии
«Выразили решительный протест в отношении неправомерных действий. Потребовали объяснений причин его задержания и незамедлительного отзыва запроса на экстрадицию нашего соотечественника», — говорится в сообщении посольства, опубликованном в Facebook.
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Дипломаты также обратили внимание на то, что «подобная порочная практика властей США по развязанной ими охоте на российских граждан по всему миру недопустима».
В ведомстве подчеркнули, что эта практика идет вразрез с нормами международного права, а также оказывает негативное влияние на российско-американские отношения — ведет к их «дальнейшей деградации и непредсказуемости».
Коршунов курировал в «дочке» Ростеха — Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) — разработку самолетного двигателя. Соединенные Штаты подозревают его в экономическом шпионаже.