Мир 26 августа 2023, 13:45 Дипломаты встретятся с задержанным в Финляндии россиянином в ближайшие дни Дипломаты РФ добились консульского доступа к задержанному в Финляндии россиянину РИА «Новости»

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Дипломаты добились получения консульского доступа к задержанному в Финляндии россиянину Тордену. Встреча с ним состоится в ближайшие дни, отмечается в Telegram-канале посольства России.

Дипмиссия получила личное обращение от задержанного 23 августа и приняла меры для того, чтобы помочь ему.

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«Начаты переговоры об организации его посещения консульскими сотрудниками. Достигнута договоренность о встрече с ним в ближайшие дни», — сообщила пресс-служба посольства РФ в Финляндии.

Тордена (как выяснилось, раньше он носил фамилию Петровский) остановили еще в конце июля в аэропорту Хельсинки-Вантаа при попытке улететь в Ниццу. Финские правоохранители утверждают, что на тот момент не было известно, что его могут разыскивать на Украине, россиянина поместили в пункт временного размещения, где находились, в частности, попросившие убежища. Мужчине объяснили, что он может связаться с посольством, однако тогда он этого не сделал.

В конце августа стало известно, что его перевели в тюрьму в связи с обращением украинских властей. Тордена заподозрили в том, что он якобы участвовал в боях в Донбассе в 2014 и 2015 годах на стороне ДНР и ЛНР.

Накануне, 25 августа, срок задержания продлили по решению суда. Вопрос об экстрадиции рассмотрят позднее.