Дипломаты включились в конфликт с польским пилотом, не пускавшим украинцев в самолет

СМИ сообщили о скандале, который устроил польский пилот лайнера Ryanair. Он якобы назвал себя «королем самолета» и выгонял украинцев, купивших билеты на рейс Познань — Одесса. Консульский отдел посольства Украины в Польше проверит эту информацию, сообщил сайт «РБК Украина».

«Видели эту информацию в СМИ. Поручили консульскому отделу посольства Украины в Польше ее проверить», — заявил спикер украинского МИД Олег Николенко.

О происшествии написало издание epoznan.pl со ссылкой на очевидца. В материале говорится, что пилот не пустил в самолет около 30 пассажиров из Украины, в результате чего вылет лайнера задержали на час. Представитель аэропорта Познани рассказал, что во время регистрации были некие нарушения, однако сведений о вызывающем поведении одного из членов экипажа нет.

Как уточнил «РБК Украина», скандал в Познани произошел утром 3 июля.