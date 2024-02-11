Мир 11 февраля 2024, 14:50 Дипломаты «упали со стульев». Макрон отложил визит на Украину Challenges: Макрон отложил визит на Украину из соображений безопасности Press Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/globallookpress

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Французский лидер Эммануэль Макрон отложил поездку на Украину из соображений безопасности. Об этом сообщило издание Challenges.

«Первый двухсторонний визит Макрона, запланированный на 13–14 февраля, переносится», — написали журналисты.

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Макрон заявлял, что Франция закончит работу над двусторонним соглашением о гарантиях безопасности Украине в ближайшие недели. Президент обещал объявить о подписании документа во время февральского визита в страну.

Поездку главы государства перенесли, чтобы обеспечить его безопасность. Некоторые украинские дипломаты в Париже, узнав об этом, «упали со стульев». Организаторы визита пожаловались, что находятся в полной неопределенности. Новую дату поездки Макрона на Украину не уточнили.

В конце января СМИ сообщили, что президент Франции не отменил международные визиты и отправился в путешествие на фоне кризиса в собственной стране. Разбираться с проблемами пришлось самому молодому в истории государства премьер-министру Габриэлю Атталу.