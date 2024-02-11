11 февраля 2024, 14:50
Дипломаты «упали со стульев». Макрон отложил визит на Украину
Challenges: Макрон отложил визит на Украину из соображений безопасности
Французский лидер Эммануэль Макрон отложил поездку на Украину из соображений безопасности. Об этом сообщило издание Challenges.
«Первый двухсторонний визит Макрона, запланированный на 13–14 февраля, переносится», — написали журналисты.
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Макрон заявлял, что Франция закончит работу над двусторонним соглашением о гарантиях безопасности Украине в ближайшие недели. Президент обещал объявить о подписании документа во время февральского визита в страну.
Поездку главы государства перенесли, чтобы обеспечить его безопасность. Некоторые украинские дипломаты в Париже, узнав об этом, «упали со стульев». Организаторы визита пожаловались, что находятся в полной неопределенности. Новую дату поездки Макрона на Украину не уточнили.
В конце января СМИ сообщили, что президент Франции не отменил международные визиты и отправился в путешествие на фоне кризиса в собственной стране. Разбираться с проблемами пришлось самому молодому в истории государства премьер-министру Габриэлю Атталу.
Эммануэль Макрон
Украина
Франция
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