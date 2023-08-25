Мир 25 августа 2023, 12:54 Дипломаты связались с адвокатами и семьей задержанного в Финляндии россиянина Консульство РФ окажет помощь задержанному в Финляндии россиянину Unsplash

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Консульский отдел посольства России находится в контакте с семьей и адвокатами россиянина, которого задержали в Финляндии. Об этом РИА «Новости» рассказали в диппредставительстве.

Дипломаты принимают меры к оказанию консульской помощи.

Финские правоохранители сообщили в посольство о случившемся 23 августа. Задержание произвели по обращению украинских властей. В этот же день дипмиссия направила Финляндии запрос на встречу с россиянином, однако пока не получила ответа.

Тридцатишестилетнего мужчину задержали за то, что он якобы возглавлял диверсионно-штурмовую разведывательную группу «Русич», участвовавшую в конфликте в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР в 2014–2015 годах. Как утверждают в Евросоюзе, группа была связана с ЧВК «Вагнер».

Россиянина заподозрили в «террористических преступлениях», произошедших в период с июня 2014 года по август 2015 года в республиках Донбасса. Дело рассмотрит окружной суд региона Итя-Уусимаа.