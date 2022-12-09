09 декабря 2022, 14:29
Дипломаты России и США встретились в Стамбуле ради визового вопроса
ТАСС: Россия и США обсудили в Стамбуле «вопросы-раздражители»
Российские и американские дипломаты встретились в Стамбуле, чтобы обсудить проблемы с выдачей виз и работой загранучреждений. Источник ТАСС назвал эти вопросы главными «раздражителями» для обеих сторон.
Встречу запланировали на 9 декабря, США согласились обсудить только работу двусторонней консультативной комиссии и важные вопросы, связанные с визовым режимом и форматом работы заграничных учреждений.
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Собеседник агентства отметил, что встреча не поможет странам наладить отношения, так как напрямую с политикой не связана.
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«Там обсуждают раздражители. <…> Это визовые проблемы, размены дипсостава на дипсостав на заезд», — сказал он.
В другом турецком городе, Анкаре, приняли делегацию из России, чтобы обсудить экспорт газа. Агентство Bloomberg рассказало, что Турция попробует получить 25-процентную скидку на поставки 2022 и 2023 годов или отсрочку платежей.
Отношения между США и Россией находятся в «печальном состоянии», сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он заявил, что обмен Бриттни Грайнер на Виктора Бута не помог их наладить.
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