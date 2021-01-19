Дипломаты России и США обменялись цитатами Мартина Лютера Кинга в ООН

Российский и американский представители обменялись цитатами Мартина Лютера Кинга во время заседании Совета Безопасности ООН. Его посвятили сотрудничеству организации и Лиги арабских государств (ЛАГ).

Американский дипломат Родни Хантер раскритиковал политику режимов Ирана и Сирии в Ближневосточном регионе. Свое выступление он завершил цитатой Кинга: «Ненависть не может изгнать ненависть, и только любовь может сделать это». Об этом написал РБК.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, который выступал чуть позже, напомнил о дне памяти Мартина Лютера Кинга и процитировал его другую цитату.

«Нация, которая год за годом тратит больше денег на военные нужды, чем на социальные программы, приближается к духовной гибели», — сказал Небензя.

Российский дипломат добавил, нужно прекратить «бряцание оружием» и перестать провоцировать гонку вооружений в регионе. Он напомнил Совбезу о концепции коллективной безопасности в Персидском заливе, ее предложила Москва.

«Это приглашение к миру в противовес приглашению к войне», — представитель России.

Отношения между РФ и США в последние годы остаются напряженными. Сенатор Алексей Пушков считает, что с приходом нового президента — Джо Байдена — Штаты будут использовать Украину «как один из козырей» против России.