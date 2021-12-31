Дипломаты РФ в Сербии сочли провокацией признание сотрудника ООН персоной нон грата

Российское посольство в Сербии осудило Объявление персоной нон грата российского сотрудника Миссии ООН в Косове и Метохии. Дипломата сочли это антироссийской и антиооновской провокацией.

Миссионер был объявлен персоной нон грата якобы за несовместимую с дипломатическим статусом деятельность.

«Расцениваем это „решение“ Приштины как очередную антироссийскую и антиооновскую провокацию, предпринятую дабы выслужиться перед западными менторами», — цитирует россиян ТАСС. Дипломаты призвали дать «жесткую и недвусмысленную отповедь» данному деянию по линии МООНК.

В пятницу глава МИД непризнанного Косова Доника Гервала по предложению премьера Косова Альбина Курти объявила персоной нон грата российского сотрудника МООНК «из-за вредного влияния, которое нарушило национальную безопасность».

Ранее первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров прокомментировал реакцию Украины и США на принятую ООН резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма. Эти две страны были единственными выступившими против ее принятия.