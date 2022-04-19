Дипломаты РФ попросили Черногорию разъяснить сообщение о разрыве дипотношений

Посольство России направило в МИД Черногории ноту, запросив разъяснения публикации ведомства в Twitter о необходимости разрыва дипломатических отношений с РФ. Об этом ТАСС сообщили в российской дипмиссии.

«Направили ноту в МИД Черногории, запросив соответствующие разъяснения», — рассказал собеседник агентства.

В понедельник 18 апреля министерство иностранных дел Черногории в своем Twitter опубликовало заявление главы ведомства Джорджа Радуловича по поводу необходимости разрыва дипотношений с Москвой. Через несколько часов пост удалили.

В сообщении в числе прочего говорилось о применении санкций в отношении РФ в связи с конфликтом на Украине. Черногорский МИД также разместил в комментариях список правительственных мер, упомянув разрыв дипотношений, полное или частичное прекращение экономических связей, ограничение импорта, экспорта, транзита и другие меры.

Ранее сообщалось, что МИД Черногории вышлет четырех российских дипломатов.