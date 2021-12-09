Дипломаты раскритиковали слова сенатора США о ядерном ударе по России

Послы России в США раскритиковали заявления одного из республиканцев о возможности применения ядерного оружия против России из-за ситуации на Украине. Неосторожно высказался сенатор Роджер Уикер.

Свое предложение Уикер озвучил на телеканале Fox News, когда решил прокомментировать украинский кризис. Он порекомендовал президенту США Джо Байдену не исключать возможности нанести ядерный удар по России в случае обострения конфликта.

«Советуем всем непросвещенным взять в руки и внимательно ознакомиться с заявлением президентов России и США от 16 июня 2021 года. В этом документе подтверждена приверженность двух стран принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана», — написали представители дипведомства на официальной странице в Facebook.

Также дипломаты обратили внимание на то, что в политике, особенно в законодательной ее части, нет места шуткам о ядерном оружии. Они поинтересовались, чьи интересы может продвигать политик, в штате которого расположено множество военных корпораций.