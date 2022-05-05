Дипломаты призвали США отказаться от контрпродуктивного давления на Россию

Укрепление российского рубля в условиях беспрецедентных санкций говорит об устойчивости финансового сектора РФ и экономики страны в целом. Давление США не достигнет своих целей. Об этом говорится в сообщении посольства России в Вашингтоне. Оно опубликовано в Telegram-канале российского диппредставительства.

«Призываем американских коллег отказаться от подобного контрпродуктивного курса. Меры давления не достигнут своих целей. Продолжающееся укрепление рубля свидетельствует об устойчивости российского финансового сектора и экономики Российской Федерации в целом», — говорится в сообщении.

Российские дипломаты также подчеркнули, что в США признают: антироссийские санкции к отрасли энергетики значительным образом отражаются на всем рынке углеводородов и ведут к повышению стоимости топлива, в том числе в Штатах.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил, что новый пакет западных санкций против России, вероятно, предполагающий отказ европейских стран от российской нефти, в итоге приведет Европу в глубокий экономический кризис.