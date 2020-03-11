Дипломаты объяснили правила поездок россиян по Италии

«В соответствии с последними разъяснениями итальянских властей, информируем, что при перемещении в пределах города, провинции или области вашего проживания…необходимо предварительно заполнить специальную форму», — разъяснили российские дипломаты.

Основаниями для поездки по Италии могут считаться подтвержденная служебная необходимость, особая необходимость — в том числе поездка за продуктами, состояние здоровья и возвращение к месту проживания, в том числе в Россию.

«️Порядок возвращения на Родину российских граждан, постоянно проживающих в Италии, уточняется», — добавили в посольстве.

Премьер-министр Джузеппе Конте ранее ограничил передвижение граждан по всей территории Италии. С 10 марта перемещаться между регионами можно только «по необходимости, из-за работы или в связи со здоровьем». К слову, россияне, у которых есть итальянский вид на жительство или гражданство, властями будут рассматриваться как граждане Италии: это значит, что даже российский паспорт и регистрация по месту жительства в России не будут считаться основанием для вылета из Италии.

Италия оказалась очагом коронавируса в Европе. Здесь зафиксировали более 10,1 тысячи случаев заражения новым типом вируса, 1004 человека уже выздоровели, 631 умер. Итальянские власти были вынуждены обратиться к китайским коллегам с просьбой о помощи в борьбе с болезнью.