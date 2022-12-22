Мир 22 декабря 2022, 06:43 Дипломаты объяснили молчание о расследовании ЧП на «Северных потоках» попыткой скрыть неудобную правду Посольство в США: Россия не позволит «замести под ковер» правду о «Северных потоках» РИА «Новости»

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Участники расследования подрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» не объявили результаты, потому что они не подтвердили антироссийскую версию. Эта правда оказалась для них неудобной, заявило посольство России в США.

«Наша страна не позволит „замести под ковер“ неудобную правду о произошедшем на „Северных потоках“», — объявили дипломаты.

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Посольство обратило внимание на расследование The Washington Post, которая попытались докопаться до истины. Результат оказался неудобным для русофобов, ведь журналисты не нашли доказательств причастности России к подрывам газопроводов.

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Дипломаты заметили, что даже после трех месяцев сбора и анализа данных о ЧП официальные лица не объявили о результатах расследования, и это красноречивое молчание. Должностные лица пообщались с журналистами анонимно, по словам дипведомства, потому что их обвинили бы в «игре на стороне Кремля». Посольство посоветовало разобраться в том, кому выход газопроводов из строя сыграл на руку, призвало провести всестороннее и прозрачное расследование с участием российских специалистов.