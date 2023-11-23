Мир 23 ноября 2023, 12:49 Дипломаты не смогли помочь обманутой в Мьянме паре вернуться в Россию МИД России: из-за ситуации в Мьянме обманутых россиян трудно вывезти РИА «Новости»

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Двое россиян из-за работодателей-мошенников застряли в Мьянме. Дипломаты не смогли вывезти их на родину из-за сложной военно-политической ситуации. С ними поддерживают постоянный контакт, сообщили РИА «Новости» в МИД России.

«Что касается возможности вывезти [Сергея] Кузьмина и [Екатерину] Неясову из Мьянмы, то в связи с резким обострением военно-политической обстановки на северо-востоке Мьянмы <…> возможности их безопасного выезда из населенного пункта Лоукайн в настоящее время крайне ограничены», — заявили в ведомстве.

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С 27 октября возобновились активные боевые действия между этническими группировками и армией. Сергей Кузьмин и Екатерина Неясова, по данным МИД, долгое время находятся в самоуправляемой зоне Коканг. В июне они просили посольство устроить выезд из Янгона, но потом отказались от помощи.

Дипломаты поддерживают с россиянами связь. В министерстве заявили, что их проблему обсуждали с МИД, военными и правоохранителями Мьянмы.

Пара откликнулась на объявление о том, что китайской компании нужны сотрудники славянской внешности для переговоров с европейцами, сообщил Telegram-канал Baza. Сначала они поехали в Янгон, затем в Мандалай, а после — в Лауккай. Там россияне узнали, что их обманули: предстояло работать на мошенников, которые уговаривали людей из благополучных стран инвестировать в криптовалюту.

После того как Кузьмин и Неясова связались с посольством, к их работодателям пришла полиция. Мошенники «продали» их другой фирме за 30 тысяч долларов и потребовали за освобождение выкуп или отработку. Когда начались боевые действия, их освободили, но не выпустили из города — выезд закрыт.