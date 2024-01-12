Мир 12 января 2024, 12:56 Дипломаты не получали информацию о пострадавших в Йемене россиянах Посольство в Йемене: у РФ нет данных о пострадавших при ударах США россиянах Hani Al-Ansi/dpa/globallookpress

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Информация о раненых или погибших при ударах по Йемену россиянах не поступала в дипведомство. Посольство России в ближневосточной стране сообщило об этом РИА «Новости».

«По состоянию на утро 12 января информации о росгражданах, пострадавших в результате ночных ударов США и Великобритании по Йемену, в посольство не поступало», — заявил представитель ведомства.

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Россия официально осудила действия англосаксов. Представитель МИД Мария Захарова обвинила их в нарушении международного права.

Удары по объектам хуситов в Йемене нанесли военные США и Великобритании. По информации СМИ, союзники заранее распланировали операцию «Страж процветания», а госсекретарь Энтони Блинкен публично предупредил мятежников об ответственности за удары по гражданским судам в Красном море. Йеменские хуситы связали атаки с желанием отвлечь внимание от действий Израиля в секторе Газа.