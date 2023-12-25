Мир 25 декабря 2023, 14:17 Дипломаты назвали вызов посла России в МИД Ирана дружественным Посольство РФ: встреча в МИД Ирана по островам прошла в дружественной обстановке РИА «Новости»

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Временного поверенного России вызвали в МИД Ирана, чтобы передать протест по вопросу принадлежности трех оспариваемых с ОАЭ островов в Персидском заливе. Встреча прошла в дружественной обстановке, сообщил РБК представитель российского диппредставительства.

«[Встреча прошла] в дружественной атмосфере. <…> Основной итог — подтверждение глубоких многоплановых отношений между нашими странами», — сообщили дипломаты.

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МИД Ирана в отсутствие посла через временного поверенного передал России свою позицию по территориальной принадлежности островов Малый Томб, Большой Томб и Абу-Муса. Дипломату напомнили о необходимости уважать территориальную целостность и суверенитет стран.

В посольстве России заявили, что между странами по-прежнему крепкие отношения, они реализуют много проектов. Например, ЕАЭС и Иран подпишут соглашение о свободной торговле, в Тегеране откроют памятник поэту Расулу Гамзатову, а с МЧС обсудят профильное взаимодействие.

Участники VI сессии Российско-арабского форума сотрудничества в Марокко выпустили заявление о необходимости решить вопрос принадлежности островов мирным путем. Они допустили проведение переговоров или обращение в международный суд ООН.