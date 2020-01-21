Дипломаты назвали «неуместной шуткой» статью о российских шпионах в Давосе

В частности, он отметил, что автор материала написал, что после задержания сотрудниками полиции россиян с дипломатическими паспортами выяснилось, что один из них работает сантехником.

«Мы исходим из того, что дипломатические паспорта в России выдаются высокопоставленным чиновникам», — напомнил представитель российского посольства. Слова про сантехника он предложил считать «неуместной шуткой».

При этом Смирнов особо отметил, что в той же статье говорится, что полиция не нашла ничего подозрительного и отпустила задержанных.

«В очередной раз в прессе не из чего раздули статью», — подытожил он.

Как уточнили агентству Reuters в пресс-службе полиции кантона Гризон, действительно, двоих мужчин с российскими дипломатическими паспортами задержали в августе прошлого года. Но никакой связи между их визитом в страну и Всемирным экономическим форумом не было. Тем более что мероприятие проходит в январе.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что после того как россияне подтвердили свои личности, их отпустили. Также там опровергли, что один из мужчин представлялся сантехником.