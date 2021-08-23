Дипломаты назвали имя россиянина, который незаконно прибыл на остров Хоккайдо

В посольстве России в Японии сообщили, что россиянина, который незаконно прибыл на японский остров Хоккайдо, зовут В.-Ф. В. Нокард. Это следует из заявления посольства, опубликованного в Facebook.

«По информации миграционных властей Японии, речь идет о российском гражданине В.-Ф.В. Нокарде. С учетом данного обстоятельства продолжаем ставить перед японской стороной вопрос о допуске к нему сотрудников генерального консульства РФ в Саппоро в целях обеспечения его законных прав», — говорится в сообщении.

Пока неизвестно, в каком состоянии он находится и в каких условиях проживает. Несколько дней назад появилась информация, что житель острова Хоккайдо обнаружил около полицейского участка иностранца, который утверждал, что он россиянин, приплывший с Кунашира. Зачем мужчина прибыл в Японию, пока неизвестно.