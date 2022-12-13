Мир 13 декабря 2022, 07:35 Дипломаты из стран ЕС предприняли демарш из-за слов Макрона о гарантиях для РФ — СМИ Reuters: дипломаты из ЕС предприняли демарш из-за слов лидера Франции Макрона о России РИА «Новости»

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Дипломаты от нескольких восточноевропейских стран вчера предприняли демарш из-за заявлений президента Франции Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности для России. Об этом написало Reuters, сославшись на источники в дипломатических кругах.

По их данным, письменное обращение в директорат континентальной Европы французского МИД доставили представители Латвии, Литвы, Чехии, Польши, Эстонии и Словакии. Возможно, к демаршу присоединились и другие страны — их точное число неизвестно. В черновике документа критиковалась идея переговоров с Россией по теме европейской безопасности — позиция обосновывалась тем, что целью России якобы является раскол Европы.

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Поводом для недовольства стало недавнее интервью Макрона по итогам его визита в США. Французский лидер отметил, что будущая европейская архитектура должна предусматривать предоставление гарантий безопасности для России при возвращении за стол переговоров. По его мнению, украинский конфликт можно разрешить исключительно мирным путем. Эти заявления не понравились украинских властям, странам Балтии и других государств Европы.

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