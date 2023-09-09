Мир 09 сентября 2023, 11:30 Дипломаты G20 согласовали «компромиссные формулировки» по украинскому конфликту — СМИ Bloomberg: дипломаты G20 согласовали компромиссные формулировки по Украине РИА «Новости»

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Дипломаты стран «Большой двадцатки» пришли к «компромиссным формулировкам» по украинскому конфликту. Теперь их должны одобрить лидеры стран G20. Об этом написало агентство Bloomberg, сославшись на собственные источники.

В ходе согласования дипломатические представители смогли «преодолеть разногласия», которые «угрожали» принятию совместного документа по итогам саммита в Индии.

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Источники отметили, что формулировки похожи на те, что использовались в заявлении по итогам саммита на Бали в 2022 году.

Ранее СМИ писали о проблемах в согласовании итогового коммюнике по Украине. В почти 40-страничном проекте пустовал параграф о геополитической ситуации, в то же время 75 других частей согласовали без особых проблем.