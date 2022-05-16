Дипломаты ЕС заявили, что союз не может принять эмбарго на нефть из России из-за Венгрии

ЕС не может согласовать антироссийское нефтяное эмбарго из-за одной страны — члена союза. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис. Его слова процитировало издание Regnum.

«Весь союз находится в заложниках у одного государства. Нас нельзя держать в заложниках», — сказал Ландсбергис.

Это подтвердили некоторые дипломаты Евросоюза. Они предположили, что эмбарго на импорт энергоносителей из России не удается ввести из-за непреклонной позиции Венгрии.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия планирует принять меры для урегулирования ситуации. Среди них — выделение бюджета на финансирование постройки нефтепроводов в Венгрии. По мнению членов ЕК, это должно помочь уговорить представителей страны снять вето и подписать антироссийские санкции.

Венгрия — одна из европейских стран, которая высказалась против эмбарго на импорт энергоносителей из РФ. Представители страны объяснили свою позицию высокой зависимостью от поставок российских ресурсов.