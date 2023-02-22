Мир 22 февраля 2023, 19:29 Дипломаты ЕС не согласовали очередной пакет антироссийских санкций Reuters: в ЕС не смогли согласовать 10-й пакет антироссийских санкций РИА «Новости»

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Представители дипкорпуса ЕС не смогли в среду согласовать очередной пакет антироссийских санкций. Об этом сообщили журналисты агентства Reuters со ссылкой на четыре неназванных дипломатических источника.

«Несколько нерешенных вопросов», — объяснили информаторы издания.

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Конкретные пункты, вызвавшие разногласия, они не уточнили. Готовящийся пакет санкций против России станет 10-м по счету.

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По данным источников Reuters, дипкорпус Евросоюза продлил обсуждение рестрикций на следующий день, 23 февраля.

Новый пакет антироссийских санкций оценивается в 11 миллиардов евро. В случае согласования в полном объеме рестрикции коснутся электроники, спецтранспортных средств, запчастей для грузовиков и авиадвигателей. Кроме того, под санкциями окажутся товары двойного назначения, строительный сектор, редкоземельные материалы и ряд других сфер.

Помимо этого, ЕС наложит ограничения на более чем 100 физлиц и организаций. Среди них — политики, а также представители силовых структур и медийной сферы.