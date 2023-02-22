22 февраля 2023, 19:29
Дипломаты ЕС не согласовали очередной пакет антироссийских санкций
Reuters: в ЕС не смогли согласовать 10-й пакет антироссийских санкций
Представители дипкорпуса ЕС не смогли в среду согласовать очередной пакет антироссийских санкций. Об этом сообщили журналисты агентства Reuters со ссылкой на четыре неназванных дипломатических источника.
«Несколько нерешенных вопросов», — объяснили информаторы издания.
Реклама
Конкретные пункты, вызвавшие разногласия, они не уточнили. Готовящийся пакет санкций против России станет 10-м по счету.
Реклама
По данным источников Reuters, дипкорпус Евросоюза продлил обсуждение рестрикций на следующий день, 23 февраля.
Новый пакет антироссийских санкций оценивается в 11 миллиардов евро. В случае согласования в полном объеме рестрикции коснутся электроники, спецтранспортных средств, запчастей для грузовиков и авиадвигателей. Кроме того, под санкциями окажутся товары двойного назначения, строительный сектор, редкоземельные материалы и ряд других сфер.
Помимо этого, ЕС наложит ограничения на более чем 100 физлиц и организаций. Среди них — политики, а также представители силовых структур и медийной сферы.
Санкции
Евросоюз
Реклама
Реклама