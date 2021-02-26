Глава белорусского МИД послал западных дипломатов в музей
Дипломатам западных стран, аккредитованным в Белоруссии, посоветовали посетить музей истории Великой Отечественной войны. В МИД республики считают, что это предупредило бы публикации «сомнительного характера» в соцсетях.
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей дал соответствующие наставления в эфире телеканала ОНТ. Он с сожалением заметил, что не все партнеры Минска соблюдают дипломатические принципы.
«Например, как я могу говорить о любви того или иного дипломата, аккредитованного здесь, к стране, <…> когда он размещает у себя репосты, скажем, очень сомнительного характера. Например: „Минск выглядит, как в годы фашистской оккупации“», — задался вопросом Макей.
Он заметил, что автором подобного высказывания стал дипломат, «чья страна в то время оккупировала Белоруссию и гражданином которой он является».
«Так лучше бы, наверное, было сходить в музей (истории — примеч. ред.) Великой Отечественной войны и посмотреть, что из себя представляет настоящая оккупация», — подчеркнул министр.
Ранее стало известно, что ЕС продлил санкции против Белоруссии до 2022 года.