Глава белорусского МИД послал западных дипломатов в музей

Дипломатам западных стран, аккредитованным в Белоруссии, посоветовали посетить музей истории Великой Отечественной войны. В МИД республики считают, что это предупредило бы публикации «сомнительного характера» в соцсетях.

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей дал соответствующие наставления в эфире телеканала ОНТ. Он с сожалением заметил, что не все партнеры Минска соблюдают дипломатические принципы.

«Например, как я могу говорить о любви того или иного дипломата, аккредитованного здесь, к стране, <…> когда он размещает у себя репосты, скажем, очень сомнительного характера. Например: „Минск выглядит, как в годы фашистской оккупации“», — задался вопросом Макей.

Он заметил, что автором подобного высказывания стал дипломат, «чья страна в то время оккупировала Белоруссию и гражданином которой он является».

«Так лучше бы, наверное, было сходить в музей (истории — примеч. ред.) Великой Отечественной войны и посмотреть, что из себя представляет настоящая оккупация», — подчеркнул министр.

Ранее стало известно, что ЕС продлил санкции против Белоруссии до 2022 года.