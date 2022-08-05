Ответные меры. Россия выслала дипломатов Болгарии

Послу Болгарии в России Атанасу Крыстину вручили ноту об объявлении 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений персонами нон грата. МИД России на своем сайте назвал эту меру ответом на высылку российских дипломатов.

«Данная мера стала ответом на ничем не мотивированное решение болгарской стороны объявить persona nоn grata 70 сотрудников наших загранучреждений, ввести квоты на численность дипломатического и административно-технического персонала России в Болгарии, а также временно закрыть Генеральное консульство РФ в Русе», — заявили в министерстве.

Высылка российских дипломатов привела к тому, что жители Болгарии лишились консульского обслуживания, а традиционным связям между странами нанесли урон. В МИД России возложили ответственность за последствия этих действий на правительство Болгарии во главе с Кирилом Петковым.

В дипведомстве назвали произошедшее признаком деградации коллективного Запада, который готов жертвовать интересами партнеров ради вреда России.

Российских дипломатов в Болгарии объявили персонами нон грата в конце июня. Их обвинили в сотрудничестве со спецслужбами. Министр иностранных дел Сергей Лавров предупредил, что Россия даст симметричный ответ.