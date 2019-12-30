Польский МИД вызвал посла России Сергея Андреева, чтобы переиграть ситуацию в свою пользу. В ведомстве шаг Варшавы назвали «дипломатической рутиной».

С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Ее выпуск опубликован на YuoTube.

«Владимир Путин не сказал ничего, что до этого мы не знали. Он в ответ на очередные попытки заново написать историю <…> сказал то, что знали все. Зачем вызов посла? Все очень просто: для того, чтобы моментально переиграть эту ситуацию в свою пользу и сказать: „Нет, было, может, и так, но не совсем“. И расставить соответствующие акценты», — заметила Захарова.

Она заметила, что каким-то кульминационным событием в дипломатическом мире решение Польши не является. Это всего лишь «дипломатическая рутина».

Россия, добавила официальный представитель российского МИД, по-прежнему привержена итогам Второй мировой войны и тому, как их описали с юридической точки зрения и закрепили Нюрнбергским трибуналом.

Приглашение дипломата в польское внешнеполитическое ведомство состоялось после того, как президент России довольно резко высказался о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском. Глава государства заметил, что тот был «сволочью и антисемитской свиньей», поддержав идею Гитлера о высылке польских евреев в Африку.

По словам самого Андреева, разговор с директором восточного департамента вышел «жестким, но вполне корректным». Стороны изложили свою точку зрения на ситуацию.