Мир 14 апреля 2023, 14:45 Дипломатам из России начали выдавать визы для участия в заседании Совбеза ООН МИД: США начали выдавать визы делегации России во главе с Лавровым для участия в СБ ООН РИА «Новости»

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США начали выдавать визы делегации России во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, которая примет участие в заседаниях Совбеза ООН. Об этом ТАСС сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

«Американская сторона начала выдавать визы российской делегации <…> для участия в заседаниях СБ ООН», — отметили в министерстве.

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В МИД напомнили, что с апреля Россия председательствует в Совбезе ООН.

В ведомстве обратили внимание что ситуация с выдачей виз журналистам российских СМИ остается тупиковой.

Ранее США пригрозили холодным приемом Лаврову на СБ ООН. Об этом предупредил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, отметив, что такое заявление прозвучало на самом высоком уровне. Дипломат обратил внимание на проблему с визами и отсутствие разрешения на полет для спецборта Лаврова.

Совбез ООН пройдет в Нью-Йорке, 24 и 25 апреля на заседании планирует присутствовать глава российского МИД.