Дипломатам из России и Белоруссии закрыли доступ в Европарламент
Европарламент запретил посещать свои здания дипломатам из России и Белоруссии
Дипломаты и государственные служащие из России и Белоруссии с 18 марта больше не смогут посетить здания Европейского парламента. Об этом в Twitter сообщила руководитель ЕП Роберта Метсола.
«Дипломаты и госслужащие России и Белоруссии с сегодняшнего дня не могут посещать здания Европарламента», — написала она.
Ранее посольство России в США создало горячую линию, куда можно сообщить о нападках и случаях дискриминации по языковому, национальному, религиозному и иным признакам на фоне ситуации на Украине.
Также стало известно о массовых случаях увольнения российских сотрудников в западных странах после начала проведения спецоперации в Донбассе.