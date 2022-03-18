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    18 марта 2022, 15:05

    Дипломатам из России и Белоруссии закрыли доступ в Европарламент

    Европарламент запретил посещать свои здания дипломатам из России и Белоруссии

    Максим Зинкин

    Дипломаты и государственные служащие из России и Белоруссии с 18 марта больше не смогут посетить здания Европейского парламента. Об этом в Twitter сообщила руководитель ЕП Роберта Метсола.

    Дипломатам из России и Белоруссии закрыли доступ в Европарламент

    «Дипломаты и госслужащие России и Белоруссии с сегодняшнего дня не могут посещать здания Европарламента», — написала она.

    Ранее посольство России в США создало горячую линию, куда можно сообщить о нападках и случаях дискриминации по языковому, национальному, религиозному и иным признакам на фоне ситуации на Украине.

    Также стало известно о массовых случаях увольнения российских сотрудников в западных странах после начала проведения спецоперации в Донбассе.