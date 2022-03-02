Болгария обвинила российского дипломата в шпионаже

Уголовное дело о шпионаже завела прокуратура Болгарии в отношении российского дипломата. Как сообщила пресс-служба ведомства, они собрали достаточно доказательств причастности россиянина к незаконному сбору информации.

В релизе говорится, что расследование в отношении россиянина с дипломатическим иммунитетом провели сотрудники прокуратуры и Государственного агентства национальной безопасности Болгарии.

«Гражданин Российской Федерации, пользующийся дипломатическим иммунитетом, осуществлял на территории Республики Болгарии нерегулируемую разведывательную деятельность, несовместимую с дипломатическими отношениями», — говорится в сообщении.

Прокуратура отметила, что такое поведение противоречит Венской конвенции о дипломатических отношениях. Все собранные данные глава ведомства передал министру иностранных дел для дальнейшего решения.

МИД России пока никак не прокомментировал обвинения Болгарии в адрес российского дипломата.