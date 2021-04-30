Дипломата из черного списка России сделали заместителем госсекретаря США

Дипломата Викторию Нуланд утвердили на должность заместителя госсекретаря США по политическим делам. При этом МИД России вносил ее в черный список в ответ на американские санкции.

Кандидатуру Нуланд на рассмотрение в Сенат внес президент США Джо Байден в феврале 2021 года. Сенат Конгресса единогласно утвердил дипломата на пост заместителя госсекретаря. В ближайшее время Нуланд приведут к присяге, сообщил ТАСС.

За время своей работы Нуланд успела побывать помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии. Также она курировала вопросы, касающиеся постсоветских стран, при администрации бывшего американского лидера Барака Обамы.

В 2014 году Нуланд публично поддерживала демонстрантов на Украине во время протестов. Она активно участвовала в событиях, которые привели к вынужденной смене власти в стране. Широко обсуждалась встреча дипломата с протестующими, когда она раздавала людям печенье. Весной 2019 года Нуланд не дали российскую визу. Тогда МИД России объявил, что дипломата включили в черный список после введения американских санкций.