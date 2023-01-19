Мир 19 января 2023, 01:33 Дипломат заявил об отсутствии контактов между Россией и Евросоюзом по украинскому урегулированию И.о. постпреда в ЕС Логвинов опроверг обсуждение России с ЕС украинского урегулирования Pxhere

Читать 360tv в

Россия и Евросоюз не обсуждают украинское урегулирование по «корейскому сценарию», об этом сообщил «Известиям» исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов. Он заявил об отсутствии контактов по вопросам Украины.

«Каких-либо контактов между представителями России и Евросоюза по вопросам украинского урегулирования нет не только в контексте „корейского варианта“, но и в принципе», — сказал Логвинов.

Реклама

В пример дипломат привел попытки разрешения внутриукраинского кризиса в 2014 году, когда к ним подключились Германия и Франция. Он отметил, что хорошо известно, чем «все это закончилось».

Реклама

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на всемирном экономическом форуме в Давосе заявила, что масштабные санкции ЕС погрузят российскую экономику в мощную рецессию, которая растянется на несколько десятилетий. По ее словам, российская производственная индустрия лишится критически важных и современных технологий.

На форуме обычно обсуждаются экономические вопросы, но в этом году в повестку вошла тема создания военной коалиции для передачи Украине тяжелого вооружения, в числе которого есть и танки.