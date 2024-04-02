Мир 02 апреля 2024, 10:06 Дипломат заявил об открытости России к любым контактам с НАТО Дипломат Гаврилов: Россия поддержит построенный на равноправии диалог с НАТО РИА «Новости»

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Россия будет поддерживать любые контакты с Североатлантическим альянсом, если они выстраиваются на равноправии и с учетом интересов страны. Об этом РИА «Новости» заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«В этом наша принципиальная позиция остается неизменной», — подчеркнул дипломат.

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Гаврилов также отметил, что Россия продолжит выполнять цели СВО и будет выстраивать отношения с Западом, опираясь на реальную ситуацию.

«Пока же агрессивно-конфронтационные действия альянса в адрес нашей страны сделали невозможным продолжение „бизнеса как обычно“», — добавил он.

Ранее Гаврилов предположил, что кураторы Украины могут попытаться использовать переговоры с Россией в качестве инструмента для возобновления боевых действий. По его словам, во время дипломатического урегулирования украинская армия будет проводить перегруппировку и получать вооружение.