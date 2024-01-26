Мир 26 января 2024, 10:51 Дипломат заявил о намерении России наказать виновных в авиакатастрофе Ил-76 Полянский: Россия добьется наказания виновных в крушении Ил-76 под Белгородом Пресс-служба Следственного комитета

Читать 360tv в

Россия приложит все возможные усилия, чтобы виновники крушения самолета Ил-76 в Белгородской области понесли заслуженное наказание. Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза организации, сообщило РИА «Новости».

«Со своей стороны сделаем все для того, чтобы все ответственные за это и иные преступления киевской неонацистской клики понесли заслуженное наказание», — указал он.

Реклама

Дипломат отметил, что решение об уничтожении самолета с пленными приняли на Украине. По его словам, украинское руководство знало о маршруте российского военного борта с бойцами ВСУ. Полянский добавил, что ответственность за крушение Ил-76 также лежит на западных спонсорах, поставляющих оружие на Украину.

Он подчеркнул, что соучастниками преступления также следует назвать США или Германию, если выяснится, что самолет сбили из ЗРК Patriot или IRIS-T.

Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх проинформировала, что Госдеп проверит сообщения о применении американского оружия при обстреле Ил-76. Она рассказала, что США уже приступили к изучению этого вопроса.