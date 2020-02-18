Дипломат заявил, что Украине нельзя сближаться с Россией

«Мы видим постоянные попытки навязать Украине такую ментальность урегулирования конфликта на Донбассе, которая приведет к ее уничтожению как независимого суверенного государства и превратит в бесправную часть «русского мира», — считает украинский дипломат.

По его мнению, руководство Украины должно занять жесткую позицию в отношениях с Россией и расположить к себе «европейское большинство». Иначе политика страны «обречена на поражение».