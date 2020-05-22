Дипломат заявил, что США невыгодно покидать Договор по открытому небу

По его словам, «Трамп заявлял о выходе из этого договора еще года два тому назад, а сейчас он просто свое обещание выполняет».

«Для нас это означает, что механизм контроля в отношении Америки и России будет прекращен с обеих сторон. А выгоды для США здесь особой нет», — прокомментировал Платошкин возможный выход Америки из договора.