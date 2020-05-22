Дипломат заявил, что США невыгодно покидать Договор по открытому небу
Американскому правительству нет никакого смысла покидать Договор по открытом небу. Так считает дипломат Николай Платошкин. Об этом сообщило ИА НСН.
По его словам, «Трамп заявлял о выходе из этого договора еще года два тому назад, а сейчас он просто свое обещание выполняет».
«Для нас это означает, что механизм контроля в отношении Америки и России будет прекращен с обеих сторон. А выгоды для США здесь особой нет», — прокомментировал Платошкин возможный выход Америки из договора.