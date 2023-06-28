Мир 28 июня 2023, 13:37 Дипломат Вавилов заявил, что Австралия демонстративно ведет себя недруженственно

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Австралия в одностороннем порядке расторгла договор аренды земельного участка, на котором планировали построить здание российского посольства в Канберре, и это было демонстрацией недружественного настроя. Таким мнением с радиостанцией Sputnik поделился чрезвычайный и полномочный посланник второго класса, профессор Дипломатической академии МИД России, доктор исторических наук Александр Вавилов.

По его словам, Австралия своими действиями дала понять, как дальше планирует выстраивать отношения с Россией. И сделала это максимально демонстративно.

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«Эти скандальные действия австралийских властей показывают, что здесь Австралия идет в фарватере всех остальных недружественных государств, это шаг вполне можно назвать демонстративно недружественным», –подчеркнул Александр Вавилов.

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