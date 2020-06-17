Дипломат США: вывод американских военных из Германии может сблизить страну с Россией
Решение президента США Дональда Трампа вывести 10 тысяч американских военных из Германии может улучшить отношения ФРГ и России. Так считает американский дипломат Чес Фриман. Об этом сообщил «ПолитЭксперт».
По его словам, Германия может наладить отношения с Россией, чтобы свести к минимуму вероятность конфликта. Также, по мнению Фримана, решение Трампа может побудить страну наращивать собственный военный потенциал.