Мир 14 сентября 2023, 12:54 Дипломат США выступил с угрозами в адрес российской делегации на переговорах в Вене Делегация России в Вене обратится в МИД Австрии после угроз дипломата США РИА «Новости»

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Заседание Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности закончилось безобразной выходкой представителя американской делегации Даниэля Вартко, который устроил истерику с угрозами в адрес российских дипломатов. Об этом рассказал глава делегации на переговорах в Вене Константин Гаврилов в эфире телеканала «Россия 24».

Он пояснил, что американец потребовал слова вне очереди сразу после его выступления. Вышедший на трибуну Вартко сначала начал кричать, что все заявления Гаврилова — полная ложь.

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Когда российская делегация приготовилась покинуть зал, чтобы не вступать в пустую полемику, Вартко сказал, что российские дипломаты и вся страна повторят судьбу погибшего предпринимателя Евгения Пригожина.

«Я так и не понял, что это означает, — угрозы в адрес делегации, лично в адрес руководителя или кого?» — заявил Гаврилов.

Дипломат подчеркнул, что в ближайшее время направит ноту в Министерство иностранных дел Австрии, которое отвечает за безопасность иностранных дипломатов, чтобы в ведомстве потребовали объяснений от американца.

«Впервые такое допускается, мы несколько были смущены», — признался Гаврилов.

Руководитель российской делегации уверен, что несдержанность представителя США вызвана слабостью дипломатической подготовки, когда он не смог принять удар. Гаврилов подчеркнул, что спускать дело на тормозах Россия не станет, так как выступает с честных позиций.