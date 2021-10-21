Дипломат сказал, что действия Саакашвили вредят Грузии
Дипломат заявил, что действия бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили вредят стране
Принимаемые бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили решения идут не на пользу стране. Речь идет в том числе и о его нелегальном возвращении на родину, и все последующие слова. Таким мнением поделился с РИА «Новости» один из московских дипломатов.
«Как сказал (пресс-секретарь президента РФ — ред.) Дмитрий Песков, все, что связано с Саакашвили, больше похоже на цирк. Я не думаю, что-то, что он там вытворяет, работает на пользу Грузии», — эмоционально выразился источник, когда один из корреспондентов попросил его прокомментировать действия экс-президента. Также он добавил, что не стоит забывать, что все происходящее — это дело исключительно Грузии.
«Поэтому в первую очередь грузинские власти должны сами определиться, в какой степени они воспринимают вот эти последние действия Михаила Саакашвили, но, я так понимаю, поскольку он задержан, то это та самая реакция, которой он удостоился в Тбилиси», — сказал он.
1 октября грузинские власти задержали Саакашвили, когда он попытался вернуться в страну перед выборами. Прокуратура сообщила, что он пересек границу в грузовичке с молочными продуктами. Вместе с ним арестовали водителя трейлера и двоих пограничников.
Михаила Саакашвили обвиняли в нескольких преступлениях в Грузии, теперь к ним добавилось и незаконное пересечение границы.