Дипломат сказал, что действия Саакашвили вредят Грузии

Принимаемые бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили решения идут не на пользу стране. Речь идет в том числе и о его нелегальном возвращении на родину, и все последующие слова. Таким мнением поделился с РИА «Новости» один из московских дипломатов.

«Как сказал (пресс-секретарь президента РФ — ред.) Дмитрий Песков, все, что связано с Саакашвили, больше похоже на цирк. Я не думаю, что-то, что он там вытворяет, работает на пользу Грузии», — эмоционально выразился источник, когда один из корреспондентов попросил его прокомментировать действия экс-президента. Также он добавил, что не стоит забывать, что все происходящее — это дело исключительно Грузии.

«Поэтому в первую очередь грузинские власти должны сами определиться, в какой степени они воспринимают вот эти последние действия Михаила Саакашвили, но, я так понимаю, поскольку он задержан, то это та самая реакция, которой он удостоился в Тбилиси», — сказал он.

1 октября грузинские власти задержали Саакашвили, когда он попытался вернуться в страну перед выборами. Прокуратура сообщила, что он пересек границу в грузовичке с молочными продуктами. Вместе с ним арестовали водителя трейлера и двоих пограничников.

Михаила Саакашвили обвиняли в нескольких преступлениях в Грузии, теперь к ним добавилось и незаконное пересечение границы.