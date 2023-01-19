Мир 19 января 2023, 11:57 Дипломат Рубинский оценил идею установки камер с ИИ для распознавания лиц в Париже

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Правительство Франции решило установить камеры с искусственным интеллектом (ИИ) для распознавания лиц в Париже и других крупных городах. По официальной версии они необходимы для обеспечения безопасности в период летних Олимпийских игр-2024. Однако, по мнению специалистов, камеры могут остаться и после соревнований. Об этом сообщила «Политика сегодня».

Дипломат, главный научный сотрудник Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский отметил, что установка таких технологий является нормальным явлением в современном мире. Он пояснил, что подобная практика будет распространена по всему миру.

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«Может не так, как в Китае, но, так или иначе, она является уже мировой практикой и так будет и дальше. Я не придавал бы большого значения спорам вокруг демократичности и допустимости этой техники», — отметил специалист.

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