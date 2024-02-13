Мир 13 февраля 2024, 11:50 Дипломат рассказал о «ловушке» для Китая на Тайване Бывший посол в США Тянькай: Китай не попадет в ловушку прокси-войны на Тайване Global Look Press

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Власти Китая не попадут в ловушку, если кто-то решит устроить провокацию в Тайваньском проливе. Об этом изданию South China Morning Post заявил бывший посол КНР в США Цуй Тянькай.

«Возможно, что кто-то готовит ловушку для нас. Начнут поставлять вооружения для прокси-войны и оказывать военную помощь, чтобы китайцы бились с китайцами. В эту ловушку мы не попадем», — сказал он.

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Таким образом бывший дипломат намекнул на непрерывную продажу Тайваню американского оружия.

Тянькай также расценил прошедшие парламентские выборы на Тайване как «местные китайские выборы».

«Мы добьемся воссоединения в любом случае. Но только таким способом, который ответит национальным интересам всей китайской нации самым наилучшим образом», — заключил бывший посол.

Ранее председатель Китая Си Цзиньпин призвал окончательно решить вопрос с сепаратистскими настроениями на Тайване.