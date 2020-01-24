Дипломат рассказал, что обсудят на саммите пяти стран

«Проблем полно — и в Африке, и в Латинской Америке, и в Евразии. Это, в том числе, региональные кризисы и конфликты. Я бы на первое место поставил невыполнение Соединенными Штатами соглашения по иранской ядерной программе», — рассказал дипломат.

Орджоникидзе добавил, что президент вряд ли внесет серьезные изменения во внешнюю политику страны.

В саммите примут участие Россия, США, Китай, Великобритания и Франция. Президент Франции Эммануэль Макрон также считает встречу необходимой.