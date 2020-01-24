Дипломат рассказал, что обсудят на саммите пяти стран
Экс-замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе рассказал, какая тема может стать главной на предложенном Владимиром Путинным саммите членов Совбеза ООН. По его словам, это будет позиция США по ядерной программе Ирана. Об этом сообщила НСН.
«Проблем полно — и в Африке, и в Латинской Америке, и в Евразии. Это, в том числе, региональные кризисы и конфликты. Я бы на первое место поставил невыполнение Соединенными Штатами соглашения по иранской ядерной программе», — рассказал дипломат.
Орджоникидзе добавил, что президент вряд ли внесет серьезные изменения во внешнюю политику страны.
В саммите примут участие Россия, США, Китай, Великобритания и Франция. Президент Франции Эммануэль Макрон также считает встречу необходимой.