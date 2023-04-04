Мир 04 апреля 2023, 11:11 Дипломат раскрыл, как в НАТО поступили с заявкой Украины о членстве в альянсе FT: НАТО признал, что заявку Украины на членство проигнорировали РИА «Новости»

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НАТО не собирается принимать Украину в свой состав в ближайшие годы. Заявку проигнорировали, рассказал газете Financial Times дипломат одной из стран — членов альянса.

Он признался, что в Североатлантическом альянсе начали обсуждать увеличение финансовой помощи Украине, потому что предоставление ей членства отложили на еще более поздний срок. Дипломат сказал, что западные страны предпочли не обращать внимания на многочисленные просьбы. Вместо членства они предложат более тесное сотрудничество.

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«Письмо с заявкой лежит на столе, но мы просто игнорируем его», — сказал он.

Киевский режим такое отношение не устроило. Замруководителя офиса президента Андрей Сибига заявил, что рассчитывает от двухдневной встречи министров иностранных дел стран НАТО 4 и 5 апреля получить четкий ответ на заявку — надежные гарантии, а не заверения.

На мероприятии в Брюсселе официально примут Финляндию в состав альянса и обсудят многолетнюю программу поддержки Украины. Турция приняла закон о ратификации необходимого для этого протокола. Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем, по информации «Известий», назвал членство соседней страны неполным.