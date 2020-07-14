Дипломат прокомментировал смену статуса собора Святой Софии в Турции

По его мнению, в сложившейся ситуации необходима широкая поддержка власти и обоснование политической философии неоосманизма президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Ситуация требует сплочения широких масс вокруг правящей власти. Пользуясь этим фактором, можно всколыхнуть то, что находится под спудом последующих событий», — пояснил Мозлоев.